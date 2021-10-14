ريم عرابى رئيسا لقطاع التحالفات وإلهام شاكر للشؤون القانونية بمصر للطيران

جدة - نرمين السيد - أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف ريم عرابى للعمل رئيسا لقطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وكانت تشغل منصب مدير مكتب مصر للطيران ببروكسل ومن قبلها مدير عام التحالفات.





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