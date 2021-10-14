فيديوجراف- مواطنون بكامل الحقوق.. مصر ترعى اللاجئين 

جدة - نرمين السيد - رعت الدولة المصرية، على مدار عدة سنوات، اللاجئين من جميع دول العالم، وقدمت لهم جميع الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن المصرى دون تفرقة، إيمانا من القيادة السياسية بأن اللاجئين ضيوف على مصر.





فى الفيديوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" الخدمات التى وفرتها الدولة المصرية للاجئين. وتمتع اللاجئون فى مصر، بكامل الحقوق الأساسية للمواطن المصرى، كما تم معاملتهم بالمثل، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التأمين الصحى الشامل ومبادرات 100 مليون صحة، والدعم الحكومى على السلع الغذائية.

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