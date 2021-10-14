مصر تبحث التعاون مع الأمم المتحدة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - استقبلت غادة والى، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك فى مقر الأمم المتحدة بفيينا، على هامش مشاركة جبر فى اجتماعات مجموعة العمل الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، إذ ناقشتا التعاون القائم بين المنظمة ومصر.





وأكدت والى خلال المقابلة أن المنظمة تحرص على الاستمرار فى دعم جهود مصر لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واستهداف العصابات الإجرامية المتورطة، مشيرة إلى أن المنظمة لديها خبرات واسعة فى هذه المجالات، إذ قدمت خلال 2020-2021 المساعدة الفنية إلى 78 دولة، بما فى ذلك تدريب أكثر من 4.700 من العاملين فى الجهات المعنية حول العالم، ودعم أكثر من 250 تحقيق فى قضايا الاتجار والتهريب، ومراجعة أكثر من 18 قانونا وتشريعا ذات صلة بهذه التهديدات فى دول مختلفة.

وأضافت والى أن المنظمة الأممية تعمل بشكل مكثف فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لدعم جهود التصدى للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، سواء من خلال المساعدة التشريعية أو بناء قدرات التحقيق ودعم الضحايا، موضحة أن مصر تعتبر ضمن أهم الدول التى تتعاون معها المنظمة فى المنطقة حول هذه الموضوعات، إذ دربت المنظمة خلال الفترة 2018 – 2020 أكثر من 1000 خبير من العاملين بالجهات الوطنية المعنية مثل وزارتى العدل والداخلية، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وكذلك تعزيز القدرات القضائية المتعلقة بالتحقيق والملاحقة فى قضايا الاتجار والتهريب.

وتستهدف المنظمة خلال الفترة 2020 – 2022 تكثيف التعاون مع مصر، بما فى ذلك من خلال العمل على رفع القدرات ورصد ووقف التدفقات غير المشروعة، وكذلك تقديم التدريب للجهات المعنية بشأن أساليب التحقيق الخاصة.

وتم استعراض الاستراتيجيتين الوطنيتين لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إذ تم الاتفاق على أن تستمر المنظمة فى تقديم الدعم للجنة الوطنية التنسيقية ولمصر فى إطار تنفيذهما.

وفى سياق متصل، أشادت والى بالنتائج التى حققتها مصر فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية فى السنوات الأخيرة، وأثنت على الخطوات التى اتخذتها اللجنة التنسيقية والدولة المصرية بشكل عام لوضع تشريعات واستراتيجيات تتطابق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأشادت السفيرة نائلة جبر بدور المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة فى التصدى للجرائم ذات الصلة بتدفقات الهجرة على المستوى الدولى، كما أكدت على أهمية مجموعة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر التى تعقد فى فيينا حاليا وتنظم أعمالها المنظمة الأممية، وهى المجموعة التى تمثل محفلا هاما لتعزيز التعاون الدولى، وفى هذا الصدد ألقت جبر بيانا أمام اللجنة استعرضت خلاله جهود مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر.

كما حضر المقابلة السفير محمد الملا، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى فيينا، إذ أشادت غادة والى بالتعاون المثمر والفعال بين المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة وبعثة مصر الدائمة فى فيينا تحت قيادة السفير الملا، وهو ما يسهل تقديم الدعم الأممى لمصر فى مجال مكافحة الجريمة.