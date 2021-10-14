السيسى يبحث اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ مع رئيس وزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة جلاسجو للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وجرى التوافق على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لضمان الخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة على نحو يعزز من عمل المجتمع الدولى فى ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، وفى ضوء أهمية الدور المصرى فى قضايا المناخ على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن سعى مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال عام 2022.

كما تناول الاتصال التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصةً على صعيد التعاون فى مجال الدفاع، والأمن، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر.

كما جرت مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ليبيا؛ حيث تم التوافق على دعم المسار السياسى القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود فى موعده المقرر نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تناول كذلك التباحث كذلك حول تطورات قضية سد النهضة، وأكد الرئيس أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، على نحو يحفظ الأمن المائى المصرى، وكذلك يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على الاستقرار الإقليمى، أخذاً فى الاعتبار ضرورة استمرار المجتمع الدولى فى الاضطلاع بدور جاد فى هذا الملف، فضلاً عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من جميع الأطراف فى عملية المفاوضات، بما يتسق مع البيان الرئاسى الصادر فى هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولى.