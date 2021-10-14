صور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة طوخ بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، مبنى محكمة طوخ بعد تطويره بحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.





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