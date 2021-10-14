السيسى يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السيناتور "روبرت مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"جوناثان كوهين" سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بـ مينينديز فى زيارته للقاهرة، مشيرًا إلى الأهمية التى توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، ومؤكداً متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ فى التنامى.

وأكد مينينديز، الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة فى المنطقة، معرباً عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح تحت قيادة الرئيس فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وثقافة قبول الآخر، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، وجرى التوافق حول أهمية الإسراع فى التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، مع تأكيد الدور المصرى الحيوى فى هذا الصدد.

وفى هذا الإطار، جدد مينينديز تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية تجاه التهدئة فى قطاع غزة واحتواء التصعيد الأخير، وأكد الرئيس فى هذا السياق دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات، وموقف مصر الثابت فى هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يفتح آفاقاً للتعايش السلمى بين جميع شعوب المنطقة.

كما جرى التباحث أيضاً حول مستجدات قضية سد النهضة فى ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين فى هذا الشأن، وأكد الرئيس أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد فى البيان الرئاسى الأخير لمجلس الأمن من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانونى منصف وملزم خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.