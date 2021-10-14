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جدة - نرمين السيد - "دوت الخليج" التقى المصور محمد جلال والذى كان قال إنه أطلق المبادرة مساعدة منه لأى عروسين غير قادرين على تكلفة تصوير مراسم زفافهما خصوصا مع ارتفاع تكلفة التصوير حاليا.
وأشار إلى أنه منذ إطلاقه المبادرة استقبل طلبات كثيرة سواء من العرسان أنفسهم أو أصدقائهم، لافتا أنه يتحقق جيدا من جدية الأمر حتى تحقق المبادرة هدفها الأساسى وهى خدمة غير القادرين.
وأوضح أن المبادرة لاقت ترحيب كبيرا من الناس كونها تسعد الكثير من غير القادرين المقبلين على الزواج.
وعن أسعار الـ"فوتوسيشن"، قال محمد جلال إنها تبدأ بـ 1000 جنيه حتى 4000 جنيه وذلك حسب طلبات العروسين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوتوسيشن مجانى.. مصور شاب يطلق مبادرة لإسعاد أى عروسين غير مقتدرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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