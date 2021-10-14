وزير العدل: تطوير المحاكم جزء من نهضة كبرى يقودها الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأكد المستشار عمر مروان، أنه لم يتم تطوير محكمة طوخ الجزئية التى يتم افتتاحها اليوم منذ عام 1963 أى ما يقرب من 60 عاما.

وأضاف خلال افتتاحه المحكمة أنه لن يسمح لأى شخص دخول المحاكم دون الحصول على شهادة بالحصول على تطعيم لقاح كورونا أو "PCR" وذلك للحد من انتشار كورونا، وأيضا إلزام المتوافدين على المحاكم بارتداء الكمامات.



وناشد مروان بالحفاظ على المظهر الحضارى للمحاكم والمظهر الجمالى الذى جاء بعد قبح قائلا: "أرجوكم لا تسمحوا بالعودة للوراء"، مشيرا إلى أن التطوير فى المحاكم جزء من نهضة التطوير التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمحاكم جزء لا يتجزأ منها.

وأضاف مروان أن التطوير لا يشمل مبان فقط وإنما استخدام الوسائل التكنولوجية فى إجراءات التقاضى ومنها إمكانية رفع الدعاوى القضائية عن بعد.

وأوضح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل أن تطوير المحاكم هى الأولوية لوزارة العدل منذ تولى المستشار عمر مروان وهى ضرورة للحفاظ على هيبة القضاء والمتقاضين والمحامين.



وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تطوير محكمة طوخ يأتى جزءا من سلسلة تطوير المحاكم على مستوى مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتطوير العدالة فى مصر من أجل تحقيق وتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتوسع فى مكاتب الشهر العقارى، مشيرا إلى أن القضاء المصرى قادر على تعزيز منظومة التنمية.