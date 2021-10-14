السفير البريطانى: مصر ستكون القائد فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

توقع سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلى لمصر امكانية قيادة مجموعة على غرار منظمة "اوبك" ولكن فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة نظرا لما تملكه مصر من مؤهلات طبيعية هائلة تمكنها من تحقيق ذلك .
وكان السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلى، أعرب عن سعادته بتمسك جلوبل إك بسوق الطاقة المتجددة في مصر، وأضاف انه بينما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة مؤتمر COP26 لتغير المناخ، في غضون أسبوعين فقط، تسلط استثمارات مثل هذه الضوء على النمو النظيف، وهو محور برنامج التجارة لدى المملكة المتحدة.
وأكد أن بريطانيا ستواصل دعمها لاستراتيجية مصر الطموحة للطاقة المستدامة، معبرا عن التهنئة لـجلوبل إك على هذا الإنجاز الذي وصفه بـ"الهام"، كما أعرب عن التطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات البريطانية "عالية القيمة والبارزة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر في المستقبل".
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