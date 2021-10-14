الهيئة العامة للرعاية الصحية تحتفل اليوم باليوم العالمي للإبصار

تحتفل الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم باليوم العالمي للإبصار الذي يوافق الخميس الثاني من أكتوبر من كل عام

تلعب العيون دورًا مهمًا في التنقل والحركة والتمتع بالحياة؛ لهذا السبب من المهم المحافظة على صحة العين جيدًا، فهي تقوم بالمهمة الوحيدة لالتقاط الضوء، ثم تعمل جميع الأجزاء المختلفة من نظام العين معًا، وتتواصل مع الخلايا العصبية التي تنقل وتترجم الرسائل مباشرة إلى الدماغ كصور مرئية.

وتوفر الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصرعيادات الرمد بمستشفى الكرنك الدولي (مستشفى الأقصر العام سابقاً)، مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، مستشفى طيبة التخصصي بإسنا؛ للكشف وعلاج أمراض العيون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

يمكنكم الحجز للكشف بعيادات الرمد، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة صحية لسكنك، من خلال الإتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.