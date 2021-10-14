تمثال ثورة طلبة الجامعة ضد الاستعمار ونضالهم في سبيل نيل الاستقلال والحرية

تدور قصة هذا النصب حول مناهضة طلاب الجامعة للاستعمار البريطانى ورفضهم التدخل السافر فى الشأن المصري، ويمثل النصب مصر الفخورة بأبنائها في صورة تمثال لسيدة ترتدي ثوبًا كلاسيكيًا وتاجًا ذو نمط فرعوني يعلوه طائر يشبه الحمامة وتمسك في يدها اليمنى إكليل من الزهور، وتمثل أيضًا جامعة القاهرة كالأم فهي أول جامعة حديثة في مصر.
خلف التمثال كتاب ضخم من الجرانيت يمثل سجل الشهداء، يحتضنه جناحان من الجرانيت على جانبي الصرحليمثل طائر العنقاء انطباعا عن الحرية التي مات في سبيلها طلبة الجامعة أو أنها بمثابة الملاك الحارس وفي مقدمة القاعدة يوجد غصن من الغار رمزًا للنصر.
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