صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية ” نور حياة” فى 7...

تامر عبد الفتاح: تشغيل غرفة عمليات المياه البيضاء في مطروح السبت القادم.. وأسوان وجنوب سيناء قبل نهاية العام

نظم صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الخميس، قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين وذلك في محافظات: كفر الشيخ بمركز سيدي سالم، ودمياط بمركز فارسكور، وسوهاج بقرية الشيخ زين الدين، والدقهلية بمنية النصر، والمنوفية بمركز الشهداء، وبنى سويف بمركز ببا، والسويس بحي عتاقة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل ستباشر عملها على مدار اليوم وغد لتستقبل نحو 7 آلاف مواطن، لافتا إلى أن القوافل توفر كشف الرمد للمواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانا.

وأضاف أن المبادرة قدمت خدمتها الطبية في 520 قرية في 19 محافظة حتى الآن هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل غرفة عمليات المياه البيضاء بمحافظة مطروح، بعد غد السبت، وكذلك سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية في محافظتي أسوان وجنوب سيناء، وتشغيل غرف عمليات بها قبل نهاية العام.

وأوضح عبد الفتاح أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو مسايرة الاتجاه العالمي نحو مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أن الدراسات العالمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أكدت على أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرا، وأن 1.4 مليار طفل يمكن أن يستفيدوا من تصحيح عيوب ومشكلات الإبصار وأنه يمكن توفير ملايين الجنيهات من خلال تقديم خدمات صحية مناسبة موجهة لصحة العين.

كما أوضح عبد الفتاح أن مبادرة نور حياة ستوفر 200 ألف عملية مياه بيضاء، وذلك تماشيا مع الدراسات التي أفادت بأن جراحة علاج المياه البيضاء، يمكن أن تساهم في عودة الرؤية لثلثي المصابين بضعف الإبصار واستعادة بصرهم.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن المبادرة يتم تقديم خدماتها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

يذكر أن الصندوق رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة نور حياة، وقام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في المبادرة باسم 037037- مبادرة نور حياة، في كل البنوك المصرية، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.