تاجر الكيف في قبضة مباحث القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، في إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر في القاهرة

تفاصيل الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، «سلاح نارى، «بندقية خرطوش»، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالى، هاتف محمول»، وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من شخص من أنه علم من أخرين رؤيتهم لشئ يسقط من أعلى كوبرى الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه (مرجحين كونه سيارة ميكروباص).

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعينة ورجال مباحث قسم شرطة إمبابة، مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهرى.

حيث قامت القوات بتمشيط محيط مكان البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة «ميكروباص»، وتم العثور فقط على «غطاء سيارة كبير الحجم» بقاع نهر النيل أخضر اللون.

استكمال البحث والتحري

باستكمال أعمال البحث والتحرى وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة «الميكروباص» بأكملة، التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يُستدل على أية سيارة ميكروباص مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة «ميكروباص» في نفس اليوم وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أن (شاهد عيان «مراكبي») إلى أن ما سقط من أعلى الكوبرى «غطاء سيارة».

الداخلية: لم يستدل على سقوط ميكروباص بالنيل من أعلى كوبرى الساحل

وإمعاناً في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبرى، وإلتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.