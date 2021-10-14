/656060/أون-تايم-سبورتس-تعلن-إذاعة-مباراة-الزمالك-وتوسكر-الكيني-بدوري-أبطال-أفريقيا

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس خبر سار لجماهير القلعة البيضاء، قبل بداية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتنقل قناة أون تايم سبورتس بشكل حصري مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، يوم السبت القام، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. يأتي هذا القرار بعدما خرجت أخبار تفيد بنقل المباراة عبر شاشة الزمالك، ليتم حسم الأمر بإذاعتها على أون تايم سبورتس. وكان نادي ازلمالك سافر قبل أيام إلى كينيا لخوض مباراة توسكر الكيني، وتم سفر البعثة على 3 دفعات، كان آخرهم أمس بسفر اللاعبين المحترفين والدوليين.

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