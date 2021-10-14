/656062/لفتة-إنسانية-أمن-القاهرة-يساعد-عجوزة-على-صرف-معاشها-في-البساتين

ساعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، سيدة عجوزة فى صرف المعاش الخاص بها في منطقة البساتين، وذلك فى استجابة فورية لالتماس المواطنة لعدم قدرتها على التوجه لصرف معاشها.

دوت الخليج

تفاصيل الواقعة

وكانت وورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، من مواطنة « عجوزة» – مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، التمست خلاله مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع السيدة المذكورة، وقررت عدم قدرتها على التوجه لسحب المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلى.

صرف المعاش الخاص بها

على الفور تم مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسها.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.