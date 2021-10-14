/656064/جوزي-مدمن-مخدرات--وحرق-ايد-بنته-ربة-منزل-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-عين-شمس

«مدمن مخدرات.. ومش راجل».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «بطه» 27 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «سيد» 35 عامًا، أمام محكمة الأسرة بعين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة عين شمس

متجوزة بقالي سنتين

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنتين، جواز عن حب، وعندي منه طفلين، وخلال فترة الخطوبة كنت شيفاه هادي واجل في نفسه أوى، واقدر أعتمد عليه، بس أكتشفت غير كدة بعد الجواز ولاقيته بيسمع كلام أمه، ويسمع كمان كلام صحابه، وكل يوم بينزل على القهوة ويرجع متأخر واحنا نايمين، وبصحى على صوت فتح الباب، فبذهب ليه ولما شوفته لقيته مش طبيعى وعمال يلف الشقة كلها مش عارف باب غرفة النوم، وأكتشفت أنه شارب حاجة، ولما جيت أقوله انت عامل كدا لية ينزل فيا ضرب وشتيمة».

حرق لبنتي ايديها

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة عين شمس : «بقا يضرب ولاده كل يوم ، وفي حرق أيد بنته، فكرهت العيشة معاه، وذهبت إلى منزل أسرتي، ولكن أمي على قد حالها ومش هتعرف تخدلي حقي منه، أنا زهقت وعيالي كرهوا أبوهم بس بسب ضربه ليهم، بقيت مستحملة عشان عيالي بس عيالي مبقوش طايقين يعيشوا معاه وعلى طول بيحلمو بكاوبيس».

مجوعنا كل يوم انا وعيالي

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة»: «مش بس بيضرب فينا، لا ده مجوعنا كل يوم انا وعيالي وبقيت أنزل أبيع مع والدتي خضراوات عشان أكل عيالي وأصرف عليهم بدل مانموت كلنا، معرفتش مين هيخدلي حقي منه غير المحكمة عشان سمعت كل اللي عايزين يطلقوا بيروحوا هناك، فلجأت الي محكمة الأسرة عين شمس لرفع دعوى خلع ضده »