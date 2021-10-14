النائبة نورا على لبرنامج «تحت القبة»: عدم اصدار قانون الشباك الواحد سيسبب معاناة لقطاع السياحة إلي الأبد«فيديو وصور»

/656065/النائبة-نورا-على-لبرنامج-تحت-القبة-عدم-اصدار-قانون-الشباك-الواحد-سيسبب-معاناة-لقطاع-السياحة-إلي-الأبدفيديو-وصور

المعروض على الصفحة الرسمية لممثل الأغلبية وتقديم حمزة أحمد

طالبت النائبة نورا علي، رئيس سياحة النواب، المواطنين المتعاملين مع الشركات السياحية بضرورة التأكد من تراخيص هذه الشركات سواء داخليا او خارجيا،فضلا عن خضوعها لقانون وزارة السياحة، مشددة على ضرورة إصدار قانون الشباك الواحد للتسهيل على المستثمرين فى استكمال اجرائتهم .

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب بشأن اصدار قانون الشباك الواحد

قانون الشباك الواحد

ولفتت النائبة نورا علي فى حديث لها عبر برنامج تحت القبة، والمعروض على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للمهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، ومن تقديم حمزة أحمد، إلى أن عدم اصدار قانون الشباك الواحد، ،سيتسبب في معاناة القطاع الي الأبد.

الاستراتيجية العامة للدولة فى السياحة

وأشارت النائبة نورا علي رئيس سياحة النواب، إلى ضرورة وجود استراتيجية مشتركة بين الوزرات للوصول الي الاستراتيجية العامة للدولة فى قطاع السياحة، حتي يتمكن المستثمر من التعامل مع جهة واحدة قانون تراخيص المنشآت تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة وسيتم دراسته داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب،أنه تعمل بقطاع السياحة منذ أكثر من 40عامًا، وتنتمى له شكلا وموضوعًا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة لأى دولة من دول العالم وخاصة بنواحيها الإقتصادية وإطارات الدخل القومى، بجانب تأثيره المباشر على قطاع كير من المواطنين وفى مصر يصل التأثير للملايين ويؤثر عليه بشكل مباشر.