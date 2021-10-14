قبل انطلاقه.. مهرجان الجونة السينمائي 2021 يتصدر تريند «تويتر»

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دوت الخليج يرصد الضجة التي أحدثها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة وتصدره التريند قبل انطلاقه بساعات.

موعد انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الخامسة 2021

ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فضلًا عن جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

الجونة السينمائي ينجح في محو آثار حريق البلازا

هذا وقد تمكن القائمون على الجونة السينمائي في دورته الخامسة، من محو آثار الحريق، الذي نشب أمس في إحدى قاعات المهرجان نتيجة ماس كهربائي.

وأعاد عمال مدينة الجونة، طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، استعدادًا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم.

وهذا ما أكد عليه المهندس سميح ساويرس ،أمس، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، حيث أنه أوضح أن من لم يشاهد الحريق من خلال السوشيال ميديا وتوجه اليوم للمهرجان لن يشعر بأنه نشب حريق من الأساس.