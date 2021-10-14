تكريم محمد عزمي من شركة « plan b » للتدريب تقديرًا لدورة فى إعداد جيل من الشباب الواعي

/656073/تكريم-محمد-عزمي-من-شركة--plan-b--للتدريب-تقديرا-لدورة-فى-إعداد-جيل-من-الشباب-الواعي

كرمت شركة “plan b” للتدريب والتطوير، النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن دورة في إعداد جيل من الشباب الواعي الوطني المخلص.

دوت الخليج يرصد تكريم النائب محمد عزمي عن دورة فى تدريب الشباب

هذا وشاركت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في إحتفالية توقيع عقد إتفاق بين الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين وشركة ORION GROUP LONDON لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

ومثل وفد التنسيقية كلا من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وخلال كلمة الدكتور محرم السباعي هلال رئيس إتحاد المستثمرين أكد علي أهمية المعارض والمؤتمرات لفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات والسلع .

وأضاف رئيس الإتحاد أنه سيتم تنظيم ٥ معارض أولها في فبراير القادم بالقاهرة والثاني والثالث في انجلترا والرابع في ليبيا والخامس في تنزانيا وذلك لضرورة فتح أسواق جديدة عالميا ومحليًا وأكد أنه سيتم التبرع لصندوق دوت الخليج بنسبة ١٠٪؜ من الأرباح الخاصة بالمعارض لدعم وتشجيع المشروعات القومية التي يساهم فيها صندوق دوت الخليج .

كما شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مناقشة قانون العمل بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة والذي يُعتبر من أهم القوانين التي تنتظرها الدولة .

وشارك في الجلسات على مدار يومين ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط و العدل واتحاد عمال مصر.

ونجح أعضاء التنسيقية في تمرير تعديل المادة ٧٠ الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد الي عقد مفتوح المدة ، وأيضاً المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وأجازة بأجر

وحرص أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية على إرجاء بعض المواد التي استشعروا أن فيها جور علي حقوق العمال وحجزها لإعادة المداولة في الجلسة القادمة والتأكيد على الوصول الى سن قانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة .