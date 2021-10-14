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لعدم الإنضباط الإداري .. إحالة ٤٠ عامل بالمصالح الحكومية بالبحيرة

وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية بقرية طيبة أسفرت عن إحالة ٤٠ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

توسعة ورصف ١٠ طرق بطول ٣٤ كم بتكلفه ٨٦ مليون و ٣٨٠ ألف جنيه بالبحيرة

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث تتم بصفة مستمرة متابعة تنفيذ الخطة الإستثمارية لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة للانتهاء منها وفقا للمواعيد والخطط المحددة .

وأشار المهندس فايز الجندى مدير مديريه الطرق بالبحيرة، أنه خلال سبتمبر الماضى توسعه ورصف ١٠ طرق بنطاق مدن ومراكز المحافظه بتكلفه ٨٦ مليون و ٣٨٠ ألف جنيه وتلك الطرق هى إستكمال توسعة ورصف طريق جسر ترعة فرهاش بالدلنجات بطول ٤.٥ كم بقيمة ٥.٨٥ مليون جنيه.

كما تم إستكمال رصف طريق الحدين - العزيمة الواصل بين مركزي كوم حمادة وبدر بطول ٣.٦ كم بتكلفة ١١ مليون جنيه،وإستكمال رصف طريق جزيرة نكلا العنب - كفر عنوانه بايتاي البارود بطول ٤ كم بتكلفة ٧.٢١ مليون جنيه.

بالإضافة إلى رصف طريق ايتاي البارود امليط بطول ٣ كم بتكلفه ٣.٨٢ مليون جنيه،و إستكمال رصف طريق جسر مصرف شبراخيت بالرحمانية بطول ٣.٥ كم بتكلفة ٥.٩٥ مليون جنيه،وإستكمال رصف طريق سندرينا بالمحمودية بطول ٢كم بتكلفة ٢.٥٥ مليون جنيه،وإستكمال رصف طريق شبراخيت - ايتاي البارود بشبراخيت بطول ٤ كم بتكلفة ١٠ مليون جنيه.

كما تم إستكمال التوسعة من أسفل نفق مياح الطريق الدولى حتى طريق رشيد - ادكو بمركز ومدينة ادكو بتكلفة ٢٩ مليون جنيه،و إستكمال رصف طريق النشر - الجدية برشيد بطول ٢كم بتكلفة ٨.٥ مليون جنيه،ورصف طريق محور الصيرفى برشيد بطول ٤ كم بتكلفة ١١.٥ مليون جنيه.