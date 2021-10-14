الجامعات الأهلية تعلن انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات

تعلن الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات (الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - الثانوية الأزهرية).

وسيتم إعلان المجموع الاعتباري لكل طالب على حسابه الشخصي بموقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، وذلك لجميع الطلاب الذين تم تنسيقهم والذين لم يتم تنسيقهم لاستنفاذ الرغبات.

وعلى الطلاب الذين استنفذوا الرغبات ولم يتم تنسيقهم، مراجعة مقر مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية، الكائن مقره في (96 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة)، وفق الموعد المحدد لكل فئة من فئات الطلاب، وذلك وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الطلاب، على النحو التالي:

• السبت 16 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الألف).

• الأحد 17 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الباء) وحتى (السين).

• الاثنين 18 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الشين) وحتى (اللام).

• الثلاثاء 19 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الميم).

• الأربعاء 20 أكتوبر القادم : الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (النون) وحتى (الياء).

وسوف يتم تنسيق الطلاب حضوريًا بمقر مكتب القبول الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا للبرامج الدراسية المتاحة لهم بالجامعات الأربعة، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.

وعلى الطالب ضرورة إحضار الرقم القومي الخاص به، ونسخة مطبوعة من المجموع الاعتباري الخاص به والمعلن بحسابه على موقع القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg لإنهاء إجراءات تنسيقه حضوريًا.