/656067/بكري-سليم-يشكف-موعد-ظهور-فريق-هويدي-بالدوري-ويوجه-الشكر-لرابطة-الأندية-المحترفة

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أنه يهنئ رابطة الأندية المحترفة بع ظهور حفل قرعة الدوري المصري بشكل مبهر للغاية أمام الجميع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" حصلنا على الموافقة من أجل لعب مباريات الفريق في الموسم الجديد بملعب الفيوم، وتواجدنا في بطولة أفريقيا على هذا الملعب، وكان هناك ترحيب كبير، وجماهير الفيوم حصلت على أفضل جماهير في مصر لمدة 3 مواسم على التوالي، وأنه ليست هناك أي مشكلة في الظهور هناك".

وواصل" العودة لملعب الفيوم ستكون فارقة للغاية، ونوافق على عدم لعب مباريات الأهلي والزمالك على ملاعبنا نظرا للظروف والقرارات الفنية، وجماهير الفيوم كانت تدعم الاتحاد السكندري في إحدى الفترات".

وأردف" مصر المقاصة لديها استعداد تام لاستضافة جميع الفرق على ملعب الفيوم، بما فيهم الأهلي والزمالك، وليس هناك أي مداخيل للمادي حاليا سوى من الملاك بعد فسخ العقد مع مصر للمقاصة، والاعتماد حاليا على الجهود الذاتية".

وتابع" من الصعب تغيير تغير اسم مصر المقاصة إلى هويدي بطريقة سهلة، ولابد أن يستمر الاسم الحالي حتى النهاية في القضايا مع الراعي السابق، وسيكون هناك جمعية عمومية للنادي في نهاية الشهر".

واختتم" ليس لدينا أي مانع في تواجد المستثمرين في الفترة القادمة بتغيير الاسم الخاص بالنادي، والأهم هو عودة هويدي لنا، وأي مستثمر جديد يريد التواجد فنحن نرحب به، والاسم الحالي للفريق في الموسم الجديد سيكون مصر المقاصة".