/656072/بأعلى-قيمة-عقد-في-تاريخ-برشلونة-بيدري-مستمر-حتى-2026

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

نتيجة مباراة برشلونة واتليتيكو:

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.

حالة برشلونة في الفترة الأخيرة

أما فريق برشلونة ظل يستمر في المركز الثامن ولعب 7 مباريات ولديه مباراة مؤجلة، ولديه من الرصيد 12 نقطة.

ويعاني فريق برشلونة خلال الفترة الحالي وتعرض للهزيمة الثانية على التوالي بعد الهزيمة الأسبوع الماضي أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة، ببطولة دوري أبطال أوروبا، واليوم يتعرض لهزيمة آخرى أمام أتلتيكو بهدفين مقابل لا شئ.

وفاز لويس سواريز لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وسجل أول أهدافة ضد فريقة السابق برشلونة في تاريخة.

وأصبح لويس سواريز من اللاعبين الذين سجلوا في جميع فرق الدوري الإسباني طوال مشاركاتة في لا ليجا.

برشلونة وبنفيكا بدوري الأبطال

فشل الفريق الإسباني برشلونة في تحقيق الفوز على الفريق البرتغالي بنفيكا، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على الأراضي البرتغالية.

وقع الفريق الكتلوني في أكبر فخ له في بطولة دوري أبطال أوروبا على مر تاريخ برشلونة في البطولة، والتي يتلقي فيها الخسارة لمرتين على التوالي، في اول انطلاقات البطولة.