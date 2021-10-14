/656076/وفاة شاب-وطفل-4-سنوات-تحت-عجلات-القطار-بأسوان

شهدت منطقة أبو الريش بمركز أسوان، اليوم الخميس، مصرع شاب وطفل 4 سنوات تحت عجلات القطار في حادثتين ، وبإخطار مديرية أمن أسوان وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالحادثين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شاب وطفل 4 سنوات تحت عجلات القطار في حادثتين في منطقة أبو الريش

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إشارة من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بوقوع حادثى اصطدام قطار بشخصين في منطقة أبوالريش شمال مدينة أسوان، وأتضح من التحريات الأولية أن الحادث الأول لشاب يدعى طه محمود ياسين بهلول، يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك أثناء محاولة تجاوزه شريط السكة الحديد قبل مزلقان «الملقطة» بنحو 200 مترا، ولم ينتبه للقطار المار.

الحادث الثانى

والحادث الثانى، شهد وقوع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وكان ممسكاً بيد جدته التى انتظرت مرور القطار أولاً ولكن الطفل أفلت يديها فجأة ليلقى مصرعه تحت عجلات القطار فى منطقة الخطارة بأبوالريش شمال مدينة أسوان، وتم إيداع الجثتين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق أخر تلقت نيابة أجا الإدارية شكوى من والدة أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتي اتهمت فيها المسؤولين بالمدرسة بالإهمال الجسيم مما ترتب عليه قيام أحد التلاميذ بالتعدى على نجلها بشفرة "موس" داخل الفصل وأثناء اليوم الدراسي يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته بعدد ١٤ غرزة.

وقام المستشار هاني عبد الواحد ، مدير نيابة أجا الإدارية بقيد البلاغ بالقضية رقم ٧٣٩ / ٢٠٢١، واستمعت الأستاذة أميرة راشد ، رئيس النيابة، على الفور، لأقوال الشاكية صباح اليوم.

اصابة تلميد بـ ١٥ غرزة فى وجهه على يد اصدقائة في أجا... والنيابة تامر بسرعه نهاء التحقيقات

وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.

على جانب أخر ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض «كتر» بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.