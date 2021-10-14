والدة الطفلة بسملة لـ«دوت الخليج» : مش هتنازل عن حق بنتي .. حالتها النفسية سيئة جدا «فيديو»

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة التنمر

رفضت دخول بسملة وأخوها الفصل

قالت والدة الطفلة بسملة صاحبة واقعة التنمر فى تصريحات لـ«دوت الخليج»: «أول يوم دراسي الأولاد طالعين على فصلهم عادي علشان يحضروا الحصص الموجودة فى جدولهم ولكن مدرسة المادة رفضت دخول بسملة وأخوها الفصل وبتقول ليهم انتوا مش عندي فى الفصل وسألوا عن السبب وكان ردها أنا نقلتكم لفصل تاني ولما أطفالي اتنقلوا كان الموضوع حصل بدون معرفتي».

مكالمة تليفون

وأضافت والدة الطفلة بسملة : «وبعد كده الأطفال كلموني وقالوا ليا اللى حصل ورجعت من الشغل على المدرسة فورًا ودخلتهم الفصل الجديد، ما اتكلمتش معاها وقولت طالما مدرسة المادة مش عايزة الأطفال يبقي خلاص عادي لكن المشكلة زادت بعدها بيوم لما بسملة مع أصحابها كل ما تشوفهم يرفضوا يتكلموا معاها ولما الطفلة سألتهم قالوا ليها أن المدرسة قالتلهم أن مفيش حد يتكلم مع بسملة، ولا يتعامل معاها ولو حد اتعامل معاها مدرسة المادة هتعاقب اللى هيتكلم معاها عقاب شديد» .

نقل أولادي من فصل لفصل بدون علمي

واكملت والدة الطفلة بسملة حديثها عن واقعة التنمر : «طبعًا بعد اللى حصل ده بنتي حالتها النفسية كانت صعبة خاصة أنها لسا طفلة عندها 11 سنة وبقالها يومين غايبة من المدرسة بسبب الموضوع ده وأنا فوجئت بنقل أولادي من فصل لفصل بدون علمي والمفروض أن ده مش صح لأن تم نقلهم بدون علم المدير وبدون ولي الأمر. وأكدت والدة الطفلة أن مدرسة المادة اعترفت للمدير بما حدث فى الواقعة بالفعل» .

بنتى تعبت نفسيًا

وأشارت والدة الطفلة بسملة فى حديثها لـ دوت الخليج« أنها لم تتنازل عن حق ابنتها لما حدث لها من ضرر نفسي بسبب هذه الواقعة، أن سبب الشكوي الرئيسي هو ما حدث للطفلة بعد الانتقال من فصل لاخر، عدم حديث أصدقائها معاها والـتأثر نفسيًا بسبب ما حدث، بالفعل تم عمل محضر داخل قسم شرطة السلام، وقدمت الشكوي من خلال الأستاذ أحمد مهران محامي الطفلة بسملة».