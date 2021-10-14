/656079/أغرتها-الطيارات-والأموال-والد-ياسمين-صبري-يهاجمها-بعد-رفضها-حضور-زفاف-شقيقها

شن الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

دوت الخليج يرصد هجوم والد الفنانة ياسمين صبري عليها، بسبب رفضها حضور زفاف شقيقها.

ياسمين صبري تمتنع عن المباركة لشقيقها بمناسبة زفافه

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة".

وتابع: "وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".

ياسمين صبري تكشف حسابها الحقيقي على «فيسبوك»

وعلى الجانب الآخر، نجحت الفنانة ياسمين صبري بالإستعانة بإدارة موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، في إلغاء جميع الحسابات المزيفة التي كانت تحمل إسمها مسببه لها أزمات عدة.

ونشرت ياسمين صبري صورة لحسابها الجديد بموقع فيسبوك عبر خاصية استور بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “عودة حسابي الجديد على الفيسبوك”.

عودة ياسمين صبري للفن

وكشفت ياسمين صبري مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة سينرجي للإنتاج، في عمل فني جديد من المقرر أن تعود به على الساحة مرة أخرى بعد فترة انقطاع دامت طويلا، وجاء نبأ عودة ياسمين صبري للساحة الفنية من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت بها سيناريو عليه اللوجو الخاص بشركة سينرجي، دون التعليق بأي تفاصيل تخص العمل.

ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني 2022

و تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري خلال رمضان 2022 مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.