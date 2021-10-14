أمير عبد العزيز: باتريس كارتيرون يريد تواجدي معه في الزمالك خلفاً لـ أسامة نبيه.. ولكن لا يوجد عرض رسمي جاء لمسئولي البنك الأهلي

/656082/أمير-عبد-العزيز-باتريس-كارتيرون-يريد-تواجدي-معه-في-الزمالك-خلفا-لـ-أسامة-نبيه-ولكن-لا-يوجد-عرض-رسمي-جاء-لمسئولي-البنك-الأهلي

أكد أمير عبد العزيز، مدرب فريق البنك الأهلي، أنه يحترم نادي الزمالك وتحت أمر الفريق في أي وقت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بالفعل تواصل معي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من أجل التواجد معه مع الفريق خلال الفترة القادمة، بدلا من أسامة نبيه".

وواصل" لقد عملت مع باتريس كارتيرون من قبل وحققنا نجاحات كبيرة، وأنا أحترم هذا الشخص لأنه من المدربين الرائعين، وتحت أمر نادي الزمالك في أي وقت".

وأردف" كاريترون من أفضل المدربين في أفريقيا، وبعد رحيل أسامة نبيه تم ترشيحي للتواجد داخل نادي الزمالك، وحاليا لدي تعاقد مع فريق البنك الأهلي، وأحترم المسئولين والمدير الفني إيهاب جلال لديه الاحترام الكامل".

واختتم" كل الأخبار التي خرجت في الفترة الأخيرة، كانت عبر السوشيال ميديا ولكن لا توجد مفاوضات رسمية، وإذا تواصل معي نادي الزمالك في أي وقت سأتواجد في أي وقت خلال الفترة القادمة".

باتريس كارتيرون: «موسيماني» مدرب خططي على أعلى مستوى.. وبطولة الدوري المصري ليست حكراً على أحد

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي يمتلك الخبرة الكبيرة داخل القارة الأفريقية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بيتسو موسيماني مدرب جيد، ويمتاز بالتخطيط الجيد خلال المباريات، ويستطيع قراءة المباريات بشكل جيد".

وزاد" لقد فاز ببطولتي أفريقيا مع الأهلي وتابعت الشكل الخططي للفريق معه ويقوم بعمل جيد مع الفريق، ومن الصعب التشكيك في قدرات المدرب الجنوب أفريقي، والأهلي له هويه خاصة به من الناحية التكتيكية".

أمير عبد العزيز

وواصل" فريق بيراميدز يستطيع المنافسة على لقب الدوري المصري، فقد تعاقدوا مع وليد الكارتي مؤخرا وهو صفقة جيدة للغاية، ولديهم مدرب قدير وأنهوا الموسم الماضي في مركز جيد في بطولة الدوري".

وتابع" المنافسة مع الأهلي وبيراميدز الموسم القادم ستكون صعبة وهامة، وأعلم أننا لم نقم بالتعاقدات المثالية مثلهم، ولكن بطولة الدوري ليست حكراً على أحد، وسننافس على اللقب بشكل مؤكد".

واختتم" أعمل مع لاعبي الزمالك على رفع المعدلات البدنية، والدافع الأساسي لي سيكون تطوير اللاعبين نفسياً وذهنياً، ونعمل في ظروف عمل صعبة، ولكن هؤلاء اللاعبين قدموا موسم كروي كبير ويستطيعوا أن يتعاملوا مع الأمر بشكل متميز خلال الفترة القادمة".