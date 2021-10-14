احترافية فى الإدارة وتجاوز الأزمات.. «عائلة ساويرس» الواثقة تُنهى حريق الجونة

/656083/احترافية-فى-الإدارة-وتجاوز-الأزمات-عائلة-ساويرس-الواثقة-تنهى-حريق-الجونة

بقدرة وعزيمة استثنائية، تمكن القائمون على مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، من محو آثار الحريق، الذي نشب أمس في إحدى قاعات المهرجان نتيجة ماس كهربائي.

دوت الخليج

حلول سريعة وذكية فى أزمة حريق الجونة

بنبرة هادئة ومطمئنة، أكد نصيف ساويرس، رجل الأعمال الشهير، أن الحريق سيكون هو والعدم سواء عند الافتتاح، وهو ما لاقى تساؤلًا.. أيعقل هذا، فقد نال الحريق مساحات ممتدة من أماكن مخصصة للإفتتاح، وقد يحتاج الأمر شهور لإعادة الأمور إلى نصابها.

وبقدرة استثنائية ومهارة فائقة، سجلت عائلة ساويرس من جديد إمكانية حقيقية على إدارة أزمة الحريق الذى نشب بمهرجان الجونة السينمائي الذى ينتظره الملايين من المصريين والعالم العربي.

ساعات قليلة فقط، وفجأة ظهرت صورة الحريق هو والعدم سواء حرفيًا، كل الآثار الناجمة عن الحريق تمت إزالتها، جرى طلاء الواجهة، ومحو كامل لأى آثار.

عائلة ساويرس.. تنهى أزمة حريق الجونة

هذه الأمور قد تأخذ فى الكثير من الأحيان أيام وشهور، ولكن عائلة ساويرس دائمًا ما تتقن اختيار المسئولين عن الإدارة والإشراف، وهو الأمر الذى لا يجب أن نختزله فى الحريق فحسب، بل يلزم أيضًا التأكيد على الاحترافية والاتقان المثالي فى نجاح المهرجانات السابقة.

هذا وينطلق اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

ومن خلال رصدنا الكامل للحدث، فقد بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادًا لاستقبال الضيوف.