متحدث الصحة لـ دوت الخليج: التطعيم ضد كورونا أو الـPCR شرط لحضور مهرجان الجونة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن وزارة الصحة والسكان، وفرت لمهرجان الجونة مقرا لتطعيم الحضور ضد فيروس كورونا، ومعملا لعمل تحليلات الـPCR بشكل دورى لغير الحاصلين على اللقاح، مؤكداً أن الحضور بشهادة التطعيم أو بنتيجة تحليل PCR تفيد بسلبية العينة من فيروس كورونا، ولا يوجد أى استثناءات فى هذا الشرط، حفاظا على صحة وسلامة الحضور.





وأوضح «مجاهد»، فى تصريح خاص لـ«دوت الخليج»، أن الوزارة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء، خلال إشرافها طبيا على مهرجان الجونة السينمائى، وذلك فى ما يخص تطبيق إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا. وأضاف «مجاهد»، أنه تم وضع عدة أكشاك طبية وتوعوية فى أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات بالجونة، لتتولى توزيع المستلزمات الوقائية، وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص 11 عيادة متنقلة تضم أطباء وتمريض، لتقدم خدمات مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، ويتم تزويدها بأدوية فى مختلف التخصصات الطبية ومسكنات للآلام.

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