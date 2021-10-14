محافظ القاهرة: نزول الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة

جدة - نرمين السيد - قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من 224 درجة إلى 220 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.





وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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