/656080/اختتام-الدورة-التدريبية-لأعضاء-النيابة-الإدارية-فى-الملكية-الفكرية-والتوقيع-الإلكترونى-صور

اختتمت اليوم الخميس ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١ و بتشريف المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية والمهندس عمرو محفوظ - الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات،«الدورة التدريبية التخصصية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية»، والتي شارك فيها خمسون عضواً من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

دوت الخليج

جاءت هذه الدورة التي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، بالاشتراك مع مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، على مدار يومي ١٣ و ١٤ أكتوبر الجاري.

أسماء الحاضرين

هذا وقد شارك في إلقاء المحاضرات نخبة من المحاضرين شملت: المستشار الدكتور محمد رامي - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية الأستاذ أحمد عبد الغني - مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام - مستشار بهيئة قضايا الدولة الدكتور وليد دياب - مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المهندس مرتضى الديب - مدير وحدة الفحص الفني - بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية الأستاذ الدكتور حسام لطفي - أستاذ القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة بني سويف الدكتور محمد الجندي - الخبير في الجرائم الإلكترونية بالأمم المتحدة وخبير النيابة العامة في التحول الرقمي ومدير برنامج ماجستير الجرائم الإلكترونية في الجامعة البريطانية.

أهمية عقد الدورات التدريبية المتخصصة

وفي الختام ​​وجه المستشار عزت أبو زيد - رئيس الهيئة، كلمة وجه فيها الشكر للمهندس عمرو محفوظ، والسادة المحاضرين والحضور، أكد فيها على أهمية عقد الدورات التدريبية المتخصصة بصفة دورية لصقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات وبالخصوص ما يتعلق بالتحول الرقمي والرقمنة التي تعد حجر أساس في نهضة مصر الجديدة .

ومن جانبه وجه المهندس عمرو محفوظ - الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الشكر للمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية ولخبراء مكتب حقوق الملكية الفكرية ولكافة الحضور، مؤكداً على الأهمية البالغة للتوعية والتدريب على كافة جوانب حقوق الملكية الفكرية وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تفضل المستشار عزت أبو زيد، بتسليم المشاركين شهادات إتمام الدورة التدريبية.