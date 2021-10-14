/656084/النائب-خالد-بدوي-يعلن--نجاح-تنظيم-دوري-أبطال-أبوالديب-2021-في-نسخته-الـ-21-بمشاركة-11-مركز

اعلن النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن نجاح تنظيم دوري أبطال أبوالديب 2021 في نسخته الـ 21، والذي شهد مُنافسات قوية بين 11 مركز إداري من مراكز محافظة الشرقية؛ ومثّل المراكز 40 فريق ومُنتخب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نجاح دوري كفر أبو الديب برعايةو النائب خالد بدوي

بطولة دوري كفر ابو الديب

وأوضح النائب خالد بدوي، أنه شارك في الدوري 8 مُعلقين رياضيين؛ وأكثر من 20 حكم على مستوى عالي؛ في حضور جماهيري لأكثر من 5000 مشجع، مشيرا إلي أنه على مدار 65 يوم كانت تقوم لجنة التنظيم بإعداد الملعب وتجهيزه وتخطيطه من الساعة 2.30 الضهر يومياً؛ كما انها كانت تقوم باستقبال الضيوف ومساعدة رجال الأمن فترة الدوري.

وأكد عضو مجلس النواب، إلي أنه سيتم تنظيم نهائي للبطولة غير مسبوق الذي سيتم الإعلان عن معاده خلال أيام؛ كما أنه سيكون هناك مفاجآت للجماهير.

هذا وشاركت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في إحتفالية توقيع عقد إتفاق بين الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين وشركة ORION GROUP LONDON لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

ومثل وفد التنسيقية كلا من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وخلال كلمة الدكتور محرم السباعي هلال رئيس إتحاد المستثمرين أكد علي أهمية المعارض والمؤتمرات لفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات والسلع .

وأضاف رئيس الإتحاد أنه سيتم تنظيم ٥ معارض أولها في فبراير القادم بالقاهرة والثاني والثالث في انجلترا والرابع في ليبيا والخامس في تنزانيا وذلك لضرورة فتح أسواق جديدة عالميا ومحليًا وأكد أنه سيتم التبرع لصندوق دوت الخليج بنسبة ١٠٪؜ من الأرباح الخاصة بالمعارض لدعم وتشجيع المشروعات القومية التي يساهم فيها صندوق دوت الخليج .