/656086/كلاكيت-تانى-مرة--وفاة-تلميذ-على-يد-زملائة-بـ6-أكتوبر-بسبب-التختة

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، وفاة طالب في المرحلة الإعدادية، بعدما أقدم زميله بالاعتداء عليه، داخل الفصل، وذلك بعد مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بينهما داخل الفصل، وانتهت بمقتل الطالب على يد زميله، وقررت النيابة التصريح بدفن الطفل، وسماع أقوال شهود العيان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع تلميذ داخل الفصل بعد اعتداء زميله عليه بإحدى مدارس 6 أكتوبر

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تشاجر طفلان في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة 6أكتوبر في الجيزة، وتحديدًا الحي الـ11، داخل الفصل، ولم يعرف السبب الرئيسي لعدم سماع أقوال شهود الواقعة.

بسبب الجلوس على الديسك

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوجود طالب متوفى بالحي الـ11 بمنطقة أكتوبر، بعد تشاجره مع زميله الطالب في الفصل بسبب الجلوس على الديسك.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة الطالب «ياسر أ»، 13 سنة، وعلى رقبته آثار اعتداء وبالفحص والأنتقال أتضح أنه خلال مشاجرة بينهما بسبب مقاعد داخل الفصل ضربه زميل له على رقبته من الخلف ما أسفر عن مصرعه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت منطقة أبو الريش بمركز أسوان، مصرع شاب وطفل 4 سنوات تحت عجلات القطار في حادثتين ، وبإخطار مديرية أمن أسوان وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالحادثين.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إشارة من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بوقوع حادثى اصطدام قطار بشخصين في منطقة أبوالريش شمال مدينة أسوان، وأتضح من التحريات الأولية أن الحادث الأول لشاب يدعى طه محمود ياسين بهلول، يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك أثناء محاولة تجاوزه شريط السكة الحديد قبل مزلقان «الملقطة» بنحو 200 مترا، ولم ينتبه للقطار المار.

الحادث الثانى

والحادث الثانى، شهد وقوع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وكان ممسكاً بيد جدته التى انتظرت مرور القطار أولاً ولكن الطفل أفلت يديها فجأة ليلقى مصرعه تحت عجلات القطار فى منطقة الخطارة بأبوالريش شمال مدينة أسوان، وتم إيداع الجثتين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.