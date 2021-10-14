بمشاركة علاء عابد..اختتام اجتماعات لجان البرلمان العربي تمهيداً لانطلاق الجلسة العامة السبت المقبل«صور»

/656089/بمشاركة-علاء-عابداختتام-اجتماعات-لجان-البرلمان-العربي-تمهيدا-لانطلاق-الجلسة-العامة-السبت-المقبلصور

أختتمت أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، اليوم بالقاهرة، برائاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة النائبعلاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب،والتي استمرت على مدار يومين منذ الإربعاء، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والمقرر عقدها السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اختام اجتماعات اللجان الفرعية للبرلمان العربي

اجتماعات اللجان الفرعية بالبرلمان العربي

ناقشت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من البنود، والتي تتضمن التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي ،عقب انتخاب اللجنة رئيسا لها، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، تمهيدا لإقراره في الجلسة العامة.

الأمن القومي العربي

كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بعض البنود، منها متابعة الموقف من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى التصديق على الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة الموقف من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

جامعة الدول العربية

كما استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مستجدات العمل في إطار جامعة الدول العربية، إضافة إلى إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، فضلا عن بحث ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.

الحالة الاقتصادية فى العالم العربي

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، تقرير الحالة الاقتصادية في الوطن العربي، فضلا عن بحث الإعداد لورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية والاستجابة لمعايير التجارة الدولية.

ووأختتم البرلمان العربي اجتماعاتها اليوم بعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعاً لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.