مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

وقال فاروق، فى بيان اليوم الخميس، إنه تقرر تشغيل ما يقرب من 500 مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومى الجمعة والسبت 15 و16 أكتوبر على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، ويوم السبت ابتداء من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة طوارئ على أعلى مستوى لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، ومتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الأمور.
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