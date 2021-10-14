فيديو.. إزالة التعديات والإشغالات على الأراضى الزراعية بمركز أوسيم

جدة - نرمين السيد - شن رجال العمل الميدانى وقطاع الاشغالات والادارات التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لهدم وإزالة تعديات على الأرض الزراعية على مساحة 150 متر تقريبا، بنطاق المدينة، وتم تحرير المخالفة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالف.





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