نشرة حوادث دوت الخليج أبرزها..«وفاة تلميذ على يد زملائة بـ6 أكتوبر بسبب التخته ووفاة تلميذ بكفر الشيخ علي يد 3 من زملائة»

/656098/نشرة-حوادث-تحيا-مصر-أبرزهاوفاة-تلميذ-على-يد-زملائة-بـ6-أكتوبر-بسبب-التخته-ووفاة-تلميذ-بكفر-الشيخ علي-يد-3-من-زملائة

شهدت محافظات مصر، عددًا من الجرائم، خلال بداية العام الدراسي الجديد2021، رصدها قسم الحوادث بموقع «دوت الخليج»، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها، «وفاة تلميذ على يد زملائة بـ6 أكتوبر بسبب التختة ووفاة تلميذ بكفر الشيخ علي يد 3 من زملائة وإصابة 8 طلاب داخل مدرسة في كرداسة و استغاثة من والدة الطفلة بسملة بعد تعرض ابنتها للتنمر على يد مدرسة ابتدائي في القاهرة».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جرائم التي شهدها بداية العام الدراسي

وفاة تلميذ على يد زملائة بـ6 أكتوبر بسبب التختة

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، وفاة طالب في المرحلة الإعدادية، بعدما أقدم زميله بالاعتداء عليه، داخل الفصل، وذلك بعد مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بينهما داخل الفصل، وانتهت بمقتل الطالب على يد زميله، وقررت النيابة التصريح بدفن الطفل، وسماع أقوال شهود العيان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تشاجر طفلان في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة 6أكتوبر في الجيزة، وتحديدًا الحي الـ11، داخل الفصل، ولم يعرف السبب الرئيسي لعدم سماع أقوال شهود الواقعة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوجود طالب متوفى بالحي الـ11 بمنطقة أكتوبر، بعد تشاجره مع زميله الطالب في الفصل بسبب الجلوس على الديسك.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة الطالب «ياسر أ»، 13 سنة، وعلى رقبته آثار اعتداء وبالفحص والأنتقال أتضح أنه خلال مشاجرة بينهما بسبب مقاعد داخل الفصل ضربه زميل له على رقبته من الخلف ما أسفر عن مصرعه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفاة تلميذ بكفر الشيخ علي يد 3 من زملائة

سادت حالة من الحزن الشديد في محافظة كفر الشيخ، عندما فرق تلميذ يدعى « عيد محمد» ضحية واقعة «التختة الأولى»، الحياة، وذلك بعد مرور 4 أيام في الغيبوبة داخل المشتشفى، نتيجة مشاجرة مع 3 من زملائه بسبب أولوية الجلوس في «التختة الأولى»، نقل بسببها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج.

وقال المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن هناك متابعات جارية حول التحقيقات في واقعة تلميذ مدرسة «زراعة ميت علوان».

ترجع تفاصيل الواقعة المؤلمة التى وجعت قلوب الأهالي، لأول أسبوع لبداية العام الدراسي 2021- 2022، شهدت مدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية فاجعة كبيرة بعد وفاة تلميذ نتجية مشاجرة مع 3 من زملائه بسبب الجلوس على التختة الأولى في الفصل الدراسي.

وقام الاربع طلاب بالتعدي على طالب كفر الشيخ بشكل مريع حتى فقد وعيه وسقط على الارض، وأصيب بكدمة في الرأس وضيق شديد في التنفس، وتم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى كفر الشيخ العام.

إصابة 8 طلاب داخل مدرسة في كرداسة

شهدت مدارس مركز كرداسة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 طلاب بسبب التدافع داخل إحدى مدارس.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إشارة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بحدوث تدافع داخل مدرسة نتج عنه إصابات.

وعلى الفور وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ وفحص الواقعة من خلال قوة منن القسم تنسيقا مع وحدة المباحث.

وكشفت تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائدين أحمد فايز وعبد الرحيم الرفاعي توصلت إلى أنه خلال نزول الطلاب درجات السلم حدث تدافع لعدد منهم ما أسفر عن إصابة 8 طلاب بكدمات وسحجات، وتم نقل طالب إلى مستشفى الشيخ زايد بينما تلقى 7 أخرون الإسعافات الأولية بالمدرسة وغادروا.

وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

والدة الطفلة بسملة لـ«دوت الخليج» : مش هتنازل عن حق بنتي .. حالتها النفسية سيئة جدا «فيديو»

انتشرت فى الساعات القليلة المقبلة استغاثة من والدة الطفلة بسملة بعد تعرض ابنتها للتنمر على يد مدرسة ابتدائي تدعى «إيمان»، فى مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل التابعة لإدارة دار السلام التعليمية بالقاهرة.

قالت والدة الطفلة بسملة صاحبة واقعة التنمر فى تصريحات لـ«دوت الخليج»: «أول يوم دراسي الأولاد طالعين على فصلهم عادي علشان يحضروا الحصص الموجودة فى جدولهم ولكن مدرسة المادة رفضت دخول بسملة وأخوها الفصل وبتقول ليهم انتوا مش عندي فى الفصل وسألوا عن السبب وكان ردها أنا نقلتكم لفصل تاني ولما أطفالي اتنقلوا كان الموضوع حصل بدون معرفتي».

وأضافت والدة الطفلة بسملة : «وبعد كده الأطفال كلموني وقالوا ليا اللى حصل ورجعت من الشغل على المدرسة فورًا ودخلتهم الفصل الجديد، ما اتكلمتش معاها وقولت طالما مدرسة المادة مش عايزة الأطفال يبقي خلاص عادي لكن المشكلة زادت بعدها بيوم لما بسملة مع أصحابها كل ما تشوفهم يرفضوا يتكلموا معاها ولما الطفلة سألتهم قالوا ليها أن المدرسة قالتلهم أن مفيش حد يتكلم مع بسملة، ولا يتعامل معاها ولو حد اتعامل معاها مدرسة المادة هتعاقب اللى هيتكلم معاها عقاب شديد» .