«بسبب التختة».. دوت الخليج ينشر أول صورة للطفل المتوفى في مشاجرة مع زميله بأكتوبر

/656097/بسبب-التختة-تحيا-مصر-ينشر-أول-صورة-للطفل-المتوفى-في-مشاجرة-مع-زميله-بأكتوبر

حصل «دوت الخليج» على أول صورة للطفل «ياسر المليجي» الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل إحدى المدارس بمنطقة الحي الـ11 بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بعد نشوب مشاجرة بينه وبين وصديقه بسبب أولوية الجلوس علي أحد المقاعد داخل الفصل ثم قام صديق المتوفي بضربه بيده بمنطقة الرقبة مما تسبب في سقوطه على الأرض، وبفحصه تبين وفاته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة تلميذ على زملائة في اكتوبر

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها، وفاة طفل داخل أحدي المدارس الابتدائية بمنطقة الحي ال11 بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، أتضح العثور على جثة «ياسر المليجي» 13 سنة، في الصف السادس الابتدائي.

وبالفحص وجمع المعلومات لرجال مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر ، تبين نشوب مشاجرة بين الطفل المتوفي وصديقه بسبب أولوية الجلوس علي أحد المقاعد داخل الفصل ثم قام صديق المتوفي بضربه بيده بمنطقة الرقبة مما تسبب في سقوطه على الأرض وبفحصه تبين وفاته.

تحريات رجال المباحث

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الطفل المتوفي كان يعاني خلال اليومين الماضيين من أزمة صحية نتيجة الآم في منطقة الصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.