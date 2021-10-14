/656099/لجنة-الحكام-سيتم-إسناد-بعض-المباريات-للتحكيم-النسائي-ونسعى-إلي-تطوير-اللعبة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبدالفتاح: لدينا حكمة سيدة مرشحة لبطولة كأس العالم وهذا يعني تطور مستواها بشكل كبير ومن حق الحكات السيدات التواجد في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف: قررنا أن يتم منح الرصة تدريجياً أمام التحكيم النسائي بداية من الدرجة الثانية وحتي الدوري الممتاز.

وواصل: تم منح الحكام جميع مستحقاتهم المتأخرة بالإضافة إلي زيادة البدلات بداية من الدوري المقبل ونتمني أن يرتفع المستوي خلال الفترة المقبلة.

وأختتم: إذا أعترف الحكم بخطأة يتم إعادة المباراة وهذا البند موجود منذ زمن بعيد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" نتمنى الدعم خلال الفترة القادمة للحكام، ونقوم بإعطاء الرخص التحكيمية للحكام الجدد الموهوبين".

وزاد" أعد الجماهير أن هناك عدد كبير من الحكام الشباب سيكونوا مفاجأة التحكيم المصري خلال الموسم الماضي، وتسلمت مسئولية رئاسة لجنة الحكام يوم 1 أكتوبر".

وأكمل" تم الاستقرار عن لجنة الحكام والمشرفين ولكن سنعلن عنهم فيما هو قادم، والعقوبات لن يتم إعلانها أمام الجماهير وسوف يظهر أن الحكم لم يشارك في المباريات".

عصام عبد الفتاح

وواصل" لم يتم استبعاد أي حكم مصري من كاس العالم 2022 وتم ترشيح حكم مساعد وحكم فيديو، وحدث تراخي بعض الشئ من أحد الحكام، وهناك تصفية للحكام في الكاميرون، ومصر سيكون لها تمثيل في التحكيم في كأس العالم القادمة في قطر".

وزاد" لا يوجد أي خلاف مع جهاد جريشة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأكثر حكم قام بمساعدة جريشة هو عصام عبد الفتاح، وعيب هذا الكلام أن يخرج من جهاد جريشة، ورسالتي لزملائي الحكام أننا السبب في أن نكون الحلقة الأضعف في التحكيم المصري".

واختتم" لن يتم إستخدام الفيس بوك الشخصي للحكام، وسيتم إبعاد أي حكم يستخدم مواقع التواصل الإجتماعي وسيتم إضافة هذه العقوبات في اللائحة الجديدة والجميع ملزم بها".

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد الدولي اصدر توضيحات جديدة خاصة بتنقية الفيديو خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" تم تعديل قانون لمسة اليد، وإذا عادت الكرة من جسم اللاعب غلى يدة لا يتم إحتساب ركلة جزاء، حتى لو كانت يده خارج نظام الجسم".