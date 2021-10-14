/656101/روحه-بتستقبلنا-بوسي-شلبي-تستعد-لمهرجان-الجونة-من-صالون-الراحل-محمد-الصغير

أعربت الإعلامية بوسي شلبي عن افتقادها لمصفف الشعر العالمي محمد الصغير، خاصًة أنها المرة الأولى التي تستعد فيها لمهرجان الجونة السينمائي بتصفيف شعرها داخل صالونه بعد رحيله.

دوت الخليج يرصد رسالة الإعلامية بوسي شلبي للراحل محمد الصغير، تزامنًا مع انطلاق مهرجان الجونة السينمائي.

بوسي شلبي بصالون الصغير استعدادًا للجونة السينمائي

نشرت شلبي مقطع فيديو جديد عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، ظهرت خلاله من داخل غرف تصفيف الشعر الخاصة بالفنانين في الجونة بصالون محمد الصغير.

وقالت فيه: "أول حاجة بعملها كل سنة في المهرجان، ببدأ يومي هنا، والريد كاربت ميحلوش غير بالمكان ده".

وتابعت بوسي شلبي: كل سنة محمد الصغير بيكون معايا، بيستقبلني ويرحب بيا، حضوره القوي وروحه في كل مكان بتستقبلني، لكن آثره لسه موجود معانا".

موعد انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الخامسة 2021

و ينطلق اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.

يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين بالجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

وفاة محمد الصغير

جدير بالذكر، أن مصفف الشعر وخبير التجميل الكبير محمد الصغير رحل عن عالمنا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي ارتبط اسمه بعالم الفن.

تشيع جثمان محمد الصغير

وشيعت جنازته من مسجد السلطان حسن بمنطقة مصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم أمير كرارة والمطرب أبو وإلهام شاهين والمخرج عمرو عرفة.

وشهدت جنازة محمد الصغير انهيار زوج ابنته، الفنان أحمد السقا من الحزن على رحيل حماه، واعتذاره لأحد الصحفيين بعد أن قام مدير أعماله بالاعتداء عليه بالضرب أثناء تغطيته للجنازة.

وتم إقامة عزاء لمحمد الصغير على مدى يومين متتاليين في مدينة السادس من أكتوبر، وكان أبرز الحاضرين إليه جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والفنانين ياسمين عبد العزيز ويسرا وزينة وهاني رمزي ومي عمر وأمير كرارة.

السيرة الذاتية لمحمد الصغير

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، وتعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.