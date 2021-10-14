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بمشاركة محمود القط..محافظ الغربية يفتتح ٥ مشروعات خدمية اليوم

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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/656102/بمشاركة-محمود-القطمحافظ-الغربية-يفتتح-٥-مشروعات-خدمية-اليوم

شارك النائب، محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والاعام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ، صباح اليوم، فى افتتتاح ، ٥ مشروعات خدمية بمركز السنطة بقرى (شبراقاص، كفر كلا الباب، ميت ميمون والجميزة) ، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والنائب أحمد يحي، النائب عامر الشوربجي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة محمود القط فى افتتاح مشروعات بالغربية 

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محافظة الغربية 

بدأت الافتتاحات بافتتاح مكتب تموين شبراقاص المطور، والذي يوفر العديد من الخدمات ومنها ( الاستعلام عن البطاقات التموينية، بدل فاقد أو تالف، فصل اجتماعي، إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزواج، خدمة تعديل بيانات البطاقة، نقل بطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى ، تغيير الرقم السري و تسليم البطاقة التموينية). 

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كما افتتح المحافظ الملعب الخماسي بمركز شباب كفر كلا الباب والذي تم إنشاؤه على مساحة ٢٠ متر في ٤٠ متر  بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه ،حيث تم توفير كافة المستلزمات المطلوبة به باعتباره متنفساً للشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بها لضمان تلبية حاجة سكان القرية وأبنائها من ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

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وتابع المحافظ سلسلة الافتتاحات بافتتاح مسجد سيدي عمر الأسواني بقرية ميت ميمون والمقام على مساحة ٢٠٠٠ متر بتكلفة مالية ١.٥ مليون جنيه على نفقة الأهالي.   وفي ذات السياق، افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية الجميزة والذي يشمل (محطة رفع - خط طرد - شبكات انحدار ) بتكلفة مالية ٨٠ مليون جنيه لتخدم ٥٠٠٠٠ نسمة من أهالي قريتي الجميزة وميت ميمون لتوفير حياة كريمة لساكني القريتين. 

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واخْتُتِمَتْ جولة الافتتاحات بالسنطة بافتتاح معهد إبراهيم عبد المقصود الأزهري للبنين بالجميزة‏ والذي يقدم خدمة تعليمية لأبناء القرية والقرى المجاورة لها ،  مما يخفف من تكدس الطلاب بفصول المدارس الكبرى والقضاء على مشكلة بعد المسافات وتنقل الطلاب مما يشكل عبئاً على كاهل الأسر . 

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، الأستاذ محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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