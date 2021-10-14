مصر تتابع بقلق تطورات الوضع فى لبنان وتدعو لضبط النفس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت الصفحة الرسمية لوزراة الخارجية على حسابها بموقع "فيسبوك"، أضاف المتحدث الرسمى أن مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه فى إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون، بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة.

وأكد المتحدث الرسمى أن على الحكومة ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها فى إدارة البلاد وحل الأزمات، واستعادة الاستقرار حتى يتمكن المجتمع الدولى من مساعدة لبنان على المضى قدماً صوب مستقبل أفضل.