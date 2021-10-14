وزير النقل يشارك فى مؤتمر الأمم المتحدة للنقل المستدام

جدة - نرمين السيد - شارك وزير النقل المهندس كامل الوزير، ممثلاً عن الحكومة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثانى للنقل المستدام والذى تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه الصين، خلال الفترة من 14- 16 أكتوبر الجارى.





وذكرت وزارة النقل - فى بيان صحفى اليوم الخميس- أن الرئيس الصينى شى جين بينج، افتتح المؤتمر، كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلقاء عدد من رؤساء الدول كلماتهم، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتتضمن جلسات المؤتمر عددًا من الفعاليات التى سيشارك فيها مسئولو وزارة النقل والتى ستناقش عددًا من الموضوعات الهامة وهى: (النقل المستدام، القضاء على الفقر والتعافى الاقتصادى، النقل المستدام والتنمية الإقليمية، النقل المستدام والربط، تبادل وجهات النظر والخبرات، دور الأعمال فى تطوير النقل المستدام، النقل المستدام والتنمية الخضراء، التخفيف من آثار التغير المناخى، التكيف، والقدرة على المواجهة، سياسات النقل المستدام، النقل المستدام والمدن المستدامة).

جدير بالذكر أن مصر عملت على وضع خطة تنموية ذات رؤية شاملة وطموحة، تمثلت فى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التى أطلقتها الحكومة فى فبراير 2016 لتمثل الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، والعمل على توطينها بكافة أجهزة الدولة، حيث تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وتولى أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، ومع بداية جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية العديد من السياسيات الإستباقية التى اعتمدت على خطة واضحة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى، وقد نجحت تلك الإجراءات فى تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة لقيت إشادة من كبرى المؤسسات الدولية.