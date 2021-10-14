إنفوجراف.. جائزة مصر للتميز الحكومى 2020

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل الجائزة:

وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، على أن يتم إقامة حفل نتائج الجائزة فى دورتها الثانية 2020 يوم 19 أكتوبر الجارى.

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