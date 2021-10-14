صور.. مترو الأنفاق: تسجيل وتطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - كلف المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى، فى الشركة المصرية لإدارة وشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بتكليف فريق عمل العلاقات العامة بالتنسيق مع فريق العمل التابع لوزارة الصحة، ومديرية الصحة بمحافظة القليوبية والإدارة الطبية بشركة مترو الأنفاق، بعمل قوافل داخل المحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وذلك لتسجيل وتلقى جميع العاملين بالشركة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وقامت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، على مدار أسبوع بتسجيل وتطعيم عدد 1289 ألف ومائتين وتسعه وثمانين موظف وموظفة بالشركة، وذلك داخل المبنى الإدارى بحمامات القبة ومبنى رمسيس كومبلكس، وأيضا داخل ورش شبرا الخيمة ومحطة شبرا الخيمة بالخط الثانى ومحطة المرج الجديدة بالخط الأول.

وأكدت الشركة فى بيانها أنه سيتم الاستمرار فى العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بجميع المحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثانى، على مدار الأيام القادمة لحين الانتهاء من تلقى جميع العاملين لقاح فيروس كورونا. يأتى ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تشغيل جميع موظفى الدولة إلا بعد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبتعليمات وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

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