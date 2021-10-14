الجامعات الأهلية تعلن انتهاء القبول الإلكترونى لجميع الشهادات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجامعات الأهلية "الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة" انتهاء القبول الإلكترونى لجميع الشهادات "الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - الثانوية الأزهرية".





ووفقا لبيان وزارة التعليم العالى، اليوم الخميس، سيتم إعلان المجموع الاعتبارى لكل طالب على حسابه الشخصى بموقع القبول الإلكترونى للجامعات الأهلية، وذلك لجميع الطلاب الذين تم تنسيقهم والذين لم يتم تنسيقهم لاستنفاذ الرغبات.



وعلى الطلاب الذين استنفذوا الرغبات ولم يتم تنسيقهم، مراجعة مقر مكتب القبول الإلكترونى للجامعات الأهلية، الكائن مقره فى (96 شارع أحمد عرابى - المهندسين - الجيزة)، وفق الموعد المحدد لكل فئة من فئات الطلاب، وذلك وفقا للترتيب الأبجدى لأسماء الطلاب، على النحو التالى:

• السبت 16 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الألف).

• الأحد 17 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الباء) وحتى (السين).

• الإثنين 18 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الشين) وحتى (اللام).

• الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الميم).

• الأربعاء 20 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (النون) وحتى (الياء).

وسيتم تنسيق الطلاب حضوريا بمقر مكتب القبول الإلكترونى، وفقا للحدود الدنيا للبرامج الدراسية المتاحة لهم بالجامعات الأربعة، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.



وعلى الطالب ضرورة إحضار الرقم القومى الخاص به، ونسخة مطبوعة من المجموع الاعتبارى الخاص به والمعلن بحسابه على موقع القبول الإلكترونى للجامعات الأهلية

https://admission.egypt-hub.edu.eg لإنهاء إجراءات تنسيقه حضوريا.