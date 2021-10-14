- 1/3
- 2/3
- 3/3
ووفقا لبيان وزارة التعليم العالى، اليوم الخميس، سيتم إعلان المجموع الاعتبارى لكل طالب على حسابه الشخصى بموقع القبول الإلكترونى للجامعات الأهلية، وذلك لجميع الطلاب الذين تم تنسيقهم والذين لم يتم تنسيقهم لاستنفاذ الرغبات.
وعلى الطلاب الذين استنفذوا الرغبات ولم يتم تنسيقهم، مراجعة مقر مكتب القبول الإلكترونى للجامعات الأهلية، الكائن مقره فى (96 شارع أحمد عرابى - المهندسين - الجيزة)، وفق الموعد المحدد لكل فئة من فئات الطلاب، وذلك وفقا للترتيب الأبجدى لأسماء الطلاب، على النحو التالى:
• السبت 16 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الألف).
• الأحد 17 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الباء) وحتى (السين).
• الإثنين 18 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (الشين) وحتى (اللام).
• الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (الميم).
• الأربعاء 20 أكتوبر 2021.. الطلاب الذين تبدأ أسماؤهم بالحروف من (النون) وحتى (الياء).
وسيتم تنسيق الطلاب حضوريا بمقر مكتب القبول الإلكترونى، وفقا للحدود الدنيا للبرامج الدراسية المتاحة لهم بالجامعات الأربعة، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.
وعلى الطالب ضرورة إحضار الرقم القومى الخاص به، ونسخة مطبوعة من المجموع الاعتبارى الخاص به والمعلن بحسابه على موقع القبول الإلكترونى للجامعات الأهلية
https://admission.egypt-hub.edu.eg لإنهاء إجراءات تنسيقه حضوريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعات الأهلية تعلن انتهاء القبول الإلكترونى لجميع الشهادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.