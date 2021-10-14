

أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير، توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي (Influvac) في مقار شركة فاكسيرا بالمحافظات. وكشفت وزارة الصحة أن سعر الجرعة 170 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم خدمة التطعيم بكقار شركة فاكسيرا. وفيما يلى عناوين وأرقام فروع المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية. 1- مركز التطعيمات الرئيسي

العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة 2- نادي الطيران

العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة 3- الشروق

العنوان: مستشفي نور الشروق 4- المطار

العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي 5- بتروسبورت

العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفي الجوي التخصصي، شارع التسعين. 6- نادي القضاة

العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود 7- كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس 8- 6 أكتوبر

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري 9- نادي المعادي

العنوان: داخل نادي المعادي 10- الرحاب

العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية. 11- داندي مول

العنوان: المول التجاري، داندى مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج. 12- نادي الزهور -مدينة نصر

العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر 13- نادي الزهور التجمع الخامس 14- الإسكندرية

العنوان: لوران شارع شعراوى مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تعلن توفير لقاح الأنفلونزا الرباعى بفروع فاكسيرا| اعرف عناوين المراكز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.