محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول خلال شهر سبتمبر

حصد النجم المصرى محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب فى فريق ليفربول خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع الريدز، وتصدره جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى.

ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول فوز محمد صلاح بالجائزة بناء على اختيارات جماهير الريدز.

وكان محمد صلاح، قد توج فى وقت سابق اليوم بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى عن شهر سبتمبر التى تصدر من رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدورى الإنجليزى على الصفحة الرسمية لها على موقع تويتر، فوز محمد صلاح بالجائزة عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

كما احتفل نادى ليفربول على الصفحة الرسمية بتتويج محمد صلاح قائلة: "بكل جدارة واستحقاق.. بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب فى شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح".

وحرص الحساب الرسمى لنادى ليفربول على إنستجرام على تهنئة محمد صلاح على فوزه فى استفتاء أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لشهر سبتمر الماضى الذى طرحته قناة "Football on BT Sport" البريطانية.

ونشر حساب ليفربول على إنستجرام، فيديوهات توثق الأهداف الذى أحرزها محمد صلاح خلال شهر سبتمبر الماضى.

ووفقاً لنتائج الاستفتاء حصل محمد صلاح على نسبة 62.4% من تصويت الجماهير عبر الحساب الرسمى للقناة على موقع "تويتر".

وأوضحت القناة البريطانية، أن نحو 8410 فردا صوتوا فى الاستفتاء وكانت الغلبة للدولى المصرى محمد صلاح.

بينما حصل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على 27.1% من نسبة الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء فى المركز الثانى.

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