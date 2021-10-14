ما هو أعلى سعر لفوائد البنوك على شهادات الادخار بالجهاز المصرفي

فوائد البنوك على شهادات ادخار، يسعى العديد من الأشخاص عن طريق ادخار الفوائد المالية بشكل آمن ومضمون، بالإضافة إلى ذلك يكون لها عائد مادي جيد، لذا يتجه الكثير من المواطنين إلى البنوك حيث يتم استثمار أموالهم والاستفادة الكاملة من المميزات المقدمة من البنوك مثل شهادات الإدخار، والتي تتيح لهم العديد من المميزات ولكن تعرف على ما هو أعلى سعر لفوائد البنوك على شهادة الادخار بالجهاز المصرفي، كما أن البنوك مازلت مستمرة في خطتها لبيع شهادات ادخار للمواطنين.

فوائد البنوك وأنواع شهادات الإدخار

شهادة ادخار بالعملة المحلية وشهادة ادخار ولها عائد ثابت لمدة خمس سنوات شهادة ادخار لها عائد ثابت لمدة سبع سنوات الشهادة الثلاثية ولها عائد سنوي متغير الشهادة الثلاثية ولها عائد سنوي ثابت

شهادة إدخار بنك ناصر

تعد شهادة بنك ناصر هي على عائد مادي يقدم للعملاء في مصر، كما يقوم البنك بتقديم هذه الشهادة على مستوى الجهاز المصرفي.

بالإضافة إلى ذلك يقدم بنك ناصر شهادات لكبار السن البالغين من العمر ٦٠ عامًا وما فوق ذلك، بعلى فائدة.

قدم بنك ناصر شهادات رد الجميل الذي تعد على فائدة وهي عبارة عن 12%سنويًا، أو 25% شهريًا.

نسبة فوائد البنوك شهادة ادخار بنك القاهرة

قام بنك القاهرة بإتاحة شهادة البريمو، بحد أدني ١٠٠٠ جنيه وفائدة 25% شهريًا

بالإضافة إلى ذلك يتم صرف هذا العائد بشكل شهري.

كما يعتبر هذا من أفضل الفوائد المقدمة من البنوك وعلى شهادة إدخال.

شهادات ادخار بنك مصر

يقدم بنك مصر نوعين من شهادات الاستثمار: الأول “أمان المصريين” وهي شهادة ادخار صادرة عن بنك مصر للأفراد المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا ولمدة 3 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك تم إصدار الشهادة فئة 500 جنيه، وتتضاعف بحد أقصي 2500 جنيه.

وتعتبر هذه الشهادة على عائد مادي مقدم من بنك مصر، كما يصرف في نهاية مدة الشهادة بنسبة 13%، بالإضافة إلى ذلك تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

الشهادة الثانية المقدمة من بنك مصر هي “شهادة القمة” وهي تقدم على عائد مادي شهري، بنسبة 11% سنويًا، ويكون لها عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

وفي النهاية قدمنا لكم أهم ثلاث بنوك تقدم على شهادات إدخار، كما تعتبر البنوك أفضل وسيلة لادخار الأموال والحفاظ عليها كنا تحقق ربح شهري.