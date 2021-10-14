السجن 7 سنوات لـ متحرش بطفلة الطالبية

قررت الدائرة 18، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، بمعاقبة المتهم مصطفى.ط، بتهمة بالتحرش بطفلة الطالبية، والمعروف إعلاميًا بـ «متحرش الطالبية»، بالسجن 7 سنوات وتعويض 100 ألف جنية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحكم على متحرش الطالبية

صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، وعضوية المستشار وليد عبد المعاطي عبد الخالق، والمستشار بسام فاروق عنتر، وأمانة سر أيمن محمد عثمان، محمد عوض.

حاول اخضاعها

وجاء الحكم لاتهام المدعو مصطفى طه توغان 43 سنة، ويعمل ترزي حريمي مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة، لقيامه بالتحرش بطفلة تدعى نورا تبلع 11 سنة، بمنزلها أعلى سلم الدور الأول، حيث احتضنها من الأمام والخلف، وقبلها وحاول اخضاعها له، في مدة تجاوزت ال 5 دقائق، ثم تركها وانصرف، فأخبرت الطفلة والدها يدعى جمال، فأبلغ الأجهزة الأمنية بعد فحصه كاميرات المراقبة، وتحديد المتهم، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه بعد تحديد هويته.

متحرش الطالبية

وأحالت النيابة العامة المتهم «مصطفى.ط»، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحرش بطفلة الطالبية، وتدعى نورا، تبلغ من العمر 11 سنة، وذلك داخل منزل الطفلة بمنطقة فيصل بالجيزة.

وفي سياق أخر شهدت مدينة السادس من أكتوبر، وفاة طالب في المرحلة الإعدادية، بعدما أقدم زميله بالاعتداء عليه، داخل الفصل، وذلك بعد مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بينهما داخل الفصل، وانتهت بمقتل الطالب على يد زميله، وقررت النيابة التصريح بدفن الطفل، وسماع أقوال شهود العيان.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تشاجر طفلان في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة 6أكتوبر في الجيزة، وتحديدًا الحي الـ11، داخل الفصل، ولم يعرف السبب الرئيسي لعدم سماع أقوال شهود الواقعة.

بسبب الجلوس على الديسك

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوجود طالب متوفى بالحي الـ11 بمنطقة أكتوبر، بعد تشاجره مع زميله الطالب في الفصل بسبب الجلوس على الديسك.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة الطالب «ياسر أ»، 13 سنة، وعلى رقبته آثار اعتداء وبالفحص والأنتقال أتضح أنه خلال مشاجرة بينهما بسبب مقاعد داخل الفصل ضربه زميل له على رقبته من الخلف ما أسفر عن مصرعه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.